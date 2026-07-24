Ankara Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteli Oyun Geliştiricileri Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen Ankara Game Jam etkinliğine ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteli Oyun Geliştiricileri Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen Ankara Game Jam etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Ansera Techbridge Akademi'de gerçekleştirilen ve 48 saat süren etkinlikte gençler, ekipler kurarak kendi oyunlarını geliştirdi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar, hem teknik becerilerini pekiştirdi hem de üretim odaklı bir deneyim yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan teknoloji alanında düzenlenen etkinliklere katılırken diğer yandan da bilişim sektörüne ve genç girişimcilere destek olmaya devam ediyor.

Başkent, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Üniversiteli Oyun Geliştiricileri Topluluğu (ÜNOG) iş birliğiyle düzenlenen ÜNOG Ankara Game Jam, oyun geliştirme meraklısı gençlere ev sahipliği yaptı.

GENÇLER 48 SAAT BOYUNCA FİKİRLERİNİ OYUNA DÖNÜŞTÜRDÜ

Ansera Techbridge Akademi'de gerçekleşen etkinlikte; yazılım geliştiriciler, oyun tasarımcıları, sanatçılar ve pek çok farklı alandan katılımcılar, 48 saat boyunca yoğun bir çalışma temposuyla hayallerindeki oyunları geliştirmek için bir araya geldi.

Etkinlikle; ekip çalışmasının ve yaratıcılığın desteklenmesi ile Ankara'nın oyun geliştirme ekosistemine katkı sunulması hedeflenirken Ankara Büyükşehir Belediyesi de geleceğin oyun geliştiricilerine kendilerini gösterebilecekleri bir ortam sağlamış oldu.