Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Karapazar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Güneş Enerjisi Santrali (GES), hem çevreye hem de belediye bütçesine önemli katkılar sağlayacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Karapazar Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Niyazi Solak'tan bilgi aldı.

Yaklaşık 60 milyon liralık sözleşme bedeliyle hayata geçirilen proje, ESKİ'nin elektrik giderlerini azaltmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefliyor.

2,82 MWp / 2 MWe kurulu güce sahip olacak santral, 5 bin 120 güneş panelinden oluşacak. Projenin Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

Faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 2 milyon 900 bin kilovatsaat temiz enerji üretecek olan santral, ESKİ İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 13'ünü karşılayacak. Böylece ESKİ bütçesinde her yıl 9-10 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.

Karapazar GES yalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da önemli kazanımlar sunacak. Proje sayesinde yılda yaklaşık bin 290 ton karbon salımının önüne geçilecek. Bu çevresel katkı, yaklaşık 60 bin yetişkin ağacın bir yılda sağladığı karbon tutma etkisine eşdeğer olacak.

Çalışmalar sahada planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Üç günde 2 bin 200 çelik taşıyıcı ayağın montajı tamamlanırken, 2 bin 400 güneş paneli sahaya ulaştırıldı. Bunlardan 550 panelin montajı gerçekleştirildi. Ayrıca çevre çitine ilişkin kazı ve grobeton çalışmaları tamamlanırken, çitin 120 metrelik bölümü de inşa edildi.