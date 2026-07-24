Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey ilçesi Kızılen-Çubuklu ile Gölköy ilçesi Konak Mahallesi grup yolunda tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarının ardından güzergâh düzenlenen törenle hizmete açıldı.

ORDU (İGFA) - 5 kilometre uzunluğundaki yol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış programıyla vatandaşların kullanımına sunuldu. Yolun açılışı yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, tamamlanan yolun hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, ulaşım konforunu artıran yatırım dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BAŞKAN GÜLER: 'YOLUMUZ HAYIRLI OLSUN'

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ulaşım yatırımlarının il genelinde aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kaliteli yollara kavuşması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

'Ulubey'e bu zamana kadar bugünün parası ile 1,9 milyar lira para harcamışız. Burası çok sevdiğimiz bir yer. Bundan sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bazıları konuşur, biz iş yaparız. Ordu Türkiye'nin en uzun yol ağı olan şehri. Bazı şehirlerin sadece 600 km yolu var, bizde sadece buranın 100 km yolu var. Kendi makinelerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah tadımızı bozmasın. Yolumuz mahallemize hayırlı olsun.'

Programa katılan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir ve Kızılen Mahallesi Muhtarı İrfan Baki de yaptıkları konuşmalarda, ilçeye kazandırılan ulaşım yatırımları dolayısıyla Başkan Güler'e teşekkür ederek, yolun bölge halkına hayırlı olmasını diledi.