İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi, açıldığı 2023 yılından bu yana 500'den fazla otizmli çocuğun gelişimine katkı sundu. Aileler, çocuklarının sosyal hayata katılımında ve iletişim becerilerinde büyük ilerleme kaydettiklerini anlattı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Otizm Spor ve Yaşam Evi, 3-25 yaş arası bireylerin spor, motor beceri, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Açıldığı 2023 yılından bu yana 500'den fazla çocuğun hayatına dokunan merkez, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama uyumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Otizm Spor ve Yaşam Evi'nden hizmet alan Yiğit'in annesi Yasemin Çakır, yaşadıkları değişimi şu sözlerle anlattı: 'Tek oğlum hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğuna sahip. Şubat ayından bu yana bu kurumdan hizmet alıyoruz. Buraya gelebilmek için tuvalet eğitimiyle çok uğraştık ve sonunda başardık. Sporu yalnızca fiziksel aktivite olarak görmüyorum. Çocuğun sosyal gelişimine, topluma uyumuna çok büyük katkı sağlayan bir araç olduğunu düşünüyorum.

'YİĞİT'LE ARTIK EL ELE HER YERE GİDEBİLİYORUZ'

Buraya gelmeden önce Yiğit'i sanki bir uzay boşluğundaymış gibi düşünebilirdik. Sürekli hareket halindeydi, elinden tutup rahatça bir ortama giremiyordum. Ama buraya geldikten sonra Yiğit'le el ele her yere gidebiliyoruz. Öğretmenlerimiz onun ihtiyaçlarına göre özel parkurlar hazırlıyor. Tırmanma, zıplama, çevresinin farkına varma gibi birçok konuda gelişim gösterdiğine inanıyorum. Bu kurumu bizlere kazandıran Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.'

Merkezden 4 aydır faydalandıklarını ifade eden Metehan Tavacı'nın annesi Meral Tavacı ise oğlunun yaşadığı gelişimi şu sözlerle anlattı: 'Oğlum bu süreçte sporla tanıştı. Kendini ifade etme ve göz teması kurma gibi becerilerinde ilerleme kaydettik. Spor yaptığı için kilo problemi de çözüldü. Düzenli olarak her hafta geliyoruz. Burada birebir eğitim alıyor. Masa tenisi oynuyor, spor aletlerini kullanıyor, golf oynuyor, bisiklet sürüyor. Öğretmenlerimiz bizleri çok destekliyor. Çok memnunuz.'

500'DEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞILDI

İzmit Belediyesinin özel gereksinimli bireyler ve aileleri için hizmete sunduğu Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde masa tenisi, basketbol, mini golf, bisiklet, parkur çalışmaları ve duyu bütünleme etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Kurumda özel eğitim öğretmeni, beden eğitimi öğretmenleri ve duyu bütünleme eğitmeni görev yapıyor. Eğitime başladığı günden bu yana 500'den fazla çocuğa ulaşan merkez, yalnızca İzmit'ten değil çevre illerden de başvuru alıyor. Başvuruların ardından Kocaeli Üniversitesi Çocuk Psikiyatri Bölümü, Tabipler Odası ve ilgili paydaşların desteğiyle değerlendirme süreci yürütülüyor. Uygun görülen bireyler, 6 ay boyunca eğitim programlarından faydalanabiliyor.