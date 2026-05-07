Kocaeli Çayırova Belediyesi'nin ilçedeki çocuklar ve gençler başta olmak üzere hemen her yaştan Çayırovalıyı, bilimin renkli dünyasıyla bir araya getirdiği, Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği, bugün düzenlenen törenle kapılarını açtı.

KOCAELİ (İGFA) - Açılış töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 2. Bilim Şenliğimizde; 4 gün boyunca bilim şovları, deneyler, atölyeler, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklarımızı ve gençlerimizi ağırlayacağız' dedi.

Bilimin renkli dünyasını Çayırovalılarla buluşturan, atölye etkinlikleri, branş stantları, VR teknolojileri, deney atölyeleri, bilim şovları vb. birçok etkinliği içinde barındıran Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği, düzenlenen programla, kapılarını açtı.

Programda konuşan Başkan Çiftçi, 'Çayırova'mızda bilimin, teknolojinin ve keşfetmenin heyecanını hep birlikte yaşayacağımız 2. Bilim Şenliğimize hoş geldiniz. Bugün burada çocuklarımız ve gençlerimiz bilimle, keşfetmeyle birebir temas kuracak. Teknoloji çağındayız, gençlerimiz teknolojiye büyük ilgi duyuyor' ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

Bilimsel çalışmaları ve araştırmaları takip ediyor. Teknolojiyle çocuklarımız bir araya gelsin ve tanışmayan yavrularımız tanışsın istiyoruz. 4 gün boyunca çocuklarımız ve gençlerimiz, birçok etkinlikle bir araya gelecek. Yavrularımız geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlasın diye eğitim alanında birçok çalışma yapıyoruz. Çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı'na hazırlanması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Programda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.'

4 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Konuşmaların ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini kesti. Protokol üyeleri daha sonra hazırlanan standları gezerken, kurulan etkinlik alanlarında teknolojik ekipmanları da deneyimleme şansı elde etti. Daha sonrasında ise Başkan Çiftçi, protokol üyeleri ve yüzlerce Çayırovalı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde etkinlik kapsamında düzenlenen Büyük Bilim Şovu'nda hem eğlendi hem de öğrendi. 4 gün boyunca sürecek Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği, 7-8-9-10 Mayıs tarihlerinde saat 10.30 ile 19.30 arasında ziyaret edilebilecek. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, '2. Bilim Şenliğimiz başladı! Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 2. Bilim Şenliğimizde; 4 gün boyunca bilim şovları, deneyler, atölyeler, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklarımızı ve gençlerimizi ağırlayacağız. Haydi Çayırova, bu büyük heyecana sen de ortak ol!' dedi.