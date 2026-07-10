İzmit Belediyesinin kadınların sosyal yaşamını desteklemek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlediği Kadın Kadına Konak Buluşmaları, bu hafta Yahya Kaptan Mahallesi'nden gelen kadınların katılımıyla gerçekleştirildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kadın Kadına Konak Buluşmaları, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Kadınların bir araya gelerek hem uzman isimlerden bilgi aldığı hem de keyifli vakit geçirdiği buluşmada Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses de yer aldı.

Program kapsamında İzmit Belediyesi Hemşiresi Pınar Türkel, kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yaparak meme kanseri, HPV ve erken teşhisin önemine değindi. Psikolog Kübra Şıvgın Kara ise günlük yaşamda karşılaşılan stresle baş etme yolları, ruh sağlığını koruma ve psikolojik iyi oluş hakkında katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı.

BESLENME VE KADIN HAKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Diyetisyen Hilal Katırağ Demir, sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilişkin önerilerde bulunurken, Av. Hande Özok de kadınların sahip olduğu hukuki haklar ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Kadınların ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümü ve karşılıklı sohbetlerle tamamlandı.