Basın İlan Kurumu ve İŞKUR arasında 30 Haziran 2026'da imzalanan protokol ile medya sektöründe istihdam artırılacak. Bin 75 işletmeyi kapsayan programla; eğitim, işbaşı deneyimi ve yeni mezunların sektöre kazandırılması hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü, medya sektörüne yeni yetenekler kazandırarak istihdamı destekleyecek.

Hatırlanacağı gibi basın kuruluşlarının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı amaçlayan protokol, İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla 30 Haziran 2026 tarihinde İletişim Başkanlığında imzalandı. Toplam 1.075 basın işletmesine yönelik istihdam, eğitim ve işgücü geliştirme faaliyetlerini kapsayan iş birliği; gazetelerde ve internet haber sitelerinde işbaşı eğitim programları düzenlenmesini, katılımcıların doğrudan iş ortamında deneyim kazanmasını ve iş arayanlar ile yeni mezunların sektöre kazandırılmasını amaçlıyor.

'İşbaşı Eğitim Programları', 'Mesleki Eğitim Kursları' ve 'Çalışanların Mesleki Eğitimi' olmak üzere üç ana desteği içeren protokol kapsamında, sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve katılımın teşvik edilmesi süreçlerini Basın İlan Kurumu yönetecek; işgücü temini ve eğitim faaliyetleri ise İŞKUR tarafından yerine getirilecek.

SÜREÇ BASIN İLAN KURUMU KOORDİNASYONUNDA İLERLEYECEK

Basın İlan Kurumu, protokolün sahada etkin bir şekilde uygulanması için medya sektörü ile İŞKUR arasında köprü görevi üstlenecek. Bu kapsamda Kurum, sektördeki işgücü taleplerini toplayarak değerlendirilmek üzere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletecek ve ulusal ve yerel düzeydeki basın işletmelerini İŞKUR faaliyetleri hakkında bilgilendirecek.

Sektördeki işletmelerin desteklerden daha fazla yararlanabilmesi için ortak projeler geliştirecek olan Kurum; iş arayanlar ve öğrencilere yönelik mesleki eğitim ile iş ve meslek danışmanlığı konularında da İŞKUR ile yakın iş birliği içerisinde çalışacak. Protokol kapsamında İŞKUR, resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresi içerisindeki basın işletmelerinin talepleri doğrultusunda uygun işgücü temin etme ve işe yerleştirme süreçlerini gerçekleştirecek. Kurum ayrıca, iş arayanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vererek danışmanlık alması gereken kişileri İş Kulübü faaliyetlerinden yararlandıracak.

PROGRAM HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?

Medya sektörünün uygulamaya dayalı yapısı göz önünde bulundurularak hazırlanan 9 aylık programa katılabilecek meslek grupları şu şekilde belirlendi:

Asistan/Stajyer Muhabir

Foto Muhabiri (Foto Röportaj)

Uzman Muhabir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Yazı İşleri Müdürü

Editör (Gazete, dergi vb.)

Haber Editörü

Sayfa Editörü

İnternet Editörü

Yazar (Gazete-Dergi)

Düzeltmen (Basın Yayın)

Haber Redaktörü

Program kapsamında katılımcılar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere haftada 45 saati ve 6 günü geçmeyecek şekilde çalışacak. İŞKUR, program dâhilinde istihdam edilen kişilere 9 aya kadar net asgari ücret tutarında ödeme yapacak ve genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerini karşılayacak. Eğitimin tamamlanmasının ardından basın işletmelerinin, katılımcıları program süresinin iki katı kadar süre boyunca istihdam etme zorunluluğu bulunuyor.

KATILIMCI ADAYLARINDA ARANAN KRİTERLER

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı son 1 aydır işsiz olması, 15 yaşını tamamlamış olması, emekli olmaması, işverenin birinci veya ikinci derece yakını veya eşi olmaması, programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde ilgili işverenin çalışanı olmaması gerekiyor. Programa katılmak isteyen basın işletmelerinin İŞKUR'a kayıtlı, vergi ve SGK numaralarının doğrulanmış ve 'aktif' statüde olması; basın, yayım, iletişim sektöründe faaliyet göstermesi gerekiyor.

Kurum tarafından önümüzdeki dönemde Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde yapılacak düzenlemeyle protokol, basın kuruluşlarının faydalanabileceği şekilde Basın İlan Kurumu mevzuatıyla da desteklenmiş olacak.