Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Karamürsel'de yaşayan Kıbrıs Gazileri İsmail Bayraktar ve Remzi Göközkut'u ziyaret ederek Fatma Başkan'ın selamlarını iletti, gazi ailelerine anlamlı hediyeler takdim etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Karamürsel'de ikamet eden Kıymetli Kıbrıs Gazileri İsmail Bayraktar ve Remzi Göközkut'u hanelerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını iletti. Gerçekleştirilen ziyarete İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı.

Ziyaret kapsamında gazi aileleriyle bir araya gelen ekipler, belediyenin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri üzerine sohbet gerçekleştirildi. Ziyarette, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilirken, gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, gazi ailelerinin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.