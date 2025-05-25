İzmit Belediye Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Fatma Kaplan Hürriyet, tramvay projelerinde sınıfta kalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesini, Eskişehir örneğiyle eleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Eskişehir’in efsanevi belediye başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in vizyonunu hatırlatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bozkırın ortasında tramvayla şehir dokuyan bir yönetim var, burada ise bakanlığın parasına rağmen hedef tutturamayan bir anlayış” diyerek Büyükşehir yönetiminin 2024 Faaliyet Raporu’ndaki başarısızlıklarını gündeme taşıdı.

“YILMAZ HOCAYA HAYRAN OLMAMAK ELDE DEĞİL”

Fatma Başkan yaptığı paylaşımda, Eskişehir'in bozkırın ortasında bir şehir olduğunu belirterek, "Yılmaz Büyükerşen gibi hayran olunacak vizyona sahip bir başkan tarafından yönetildi. 15 yıl meclis çoğunluğu olmadan yönetti Yılmaz Hoca. Harikalar yarattı ve dünya kenti haline getirdi şehrini. Tramvay hatlarını yıllar öncesinde başlatmış ve bir sürü engele rağmen kısa sürede kenti tramvay hatlarıyla örmüş. Yılmaz Hocaya hayran olmamak elde değil. 21 yıl geçmiş. Kocaeli gibi sanayinin başkenti bir kent ancak 2025 yılında tramvaydan bahsedebiliyor. Onda bile kendi hedeflerini tutturamadıklarını kendi 2024 faaliyet raporlarında yazıyorlar. Üstelik hiçbir engelleme yaşamıyorlar. Ciddi destekleniyorlar. Zaten birçok işin parasını da bakanlık veriyor. İkisi de Büyükşehir Belediyesi ama hangisi gerçekten büyük? Taktir halkımızın" dedi.

BELGELERE KARŞI KÜFÜRBAZ HAKARETLER

"İyi olmak ile iyiyi oynamak arasında muazzam fark vardır" diye Başkan Hüriyet, "Biz belgelerle konuştukça küfürbazlar hakarete başvuruyor. Bazılarında da ego tavan yapmış. Kendi isimleri ile oturamayacakları koltuklardan güç alanlar, belgelerle cevap veremeyince kibir ve güç zehirlenmesi yaşıyorlar. Hakikatin sesi konforlu alanlara iyi gelmez. Dedim ya, yalanlar en çok sahibini kandırır. Siz bu kafayla devam edin bakalım" ifadelerini kullandı.