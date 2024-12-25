Kocaeli'de İzmit Belediyesi 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencilerini misafir ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde toplumu deprem konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

Deprem bilincini geliştirmek ve toplumun konu ile farkındalığının artması için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, randevulu sistem ile 7’den 70’e her yaştan misafirlerini ağırlıyor. Bu kapsamda son olarak Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni ziyaret etti.

17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni ziyaret eden Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencilerine İzmit Belediyesi Jeofizik Mühendisi Zeynep Küçükikiz deprem öncesi, sırası ve deprem sonrası neler yapılması gerektiğini anlatan sunum gerçekleştirdi. Sunum sırasında depremin oluşumu, 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Maraş depremlerinin odak noktası, büyüklüğü, süreleri, derinliği, aktif yer küre oluşumu, hareketleri ve hasar tespit çalışmaları gibi teknik bilgiler anlatıldı.

ÖĞRENCİLER DEPREMİ DENEYİMLEDİLER

Öğrencilere müze gezisinde, Deprem Simülasyon alanında yer hareketlerinin sarsıntısını 45 saniye deneyimleme ve Diaroma ( Yapay Enkaz ) alanı bölümü gezilerek simülasyondaki yer sarsıntılarının yapı ve binalar üzerindeki etkileri gösterildi. Öğrenciler büyük ekranda izledikleri 3 boyutlu filmler ve simülasyon odasında hissettikleri deprem deneyimi ile 17 Ağustos 1999 gecesini adeta yaşadılar.