İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’nde eğitim gören miniklerin yıl boyunca hazırladığı el emeği eserler, düzenlenen yılsonu sergisinde ailelerin beğenisine sunulduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çınar Çocuk Evleri, yıl boyunca çocukların el emeğiyle hazırladığı birbirinden renkli ve yaratıcı eserleri yılsonu sergisiyle taçlandırdı.
Yeşilova, Tüysüzler, Şirintepe ve Erenler Çınar Çocuk Evleri’nde düzenlenen sergide çocukların yıl boyunca yaptıkları sanatsal çalışmalar ailelerin beğenisine sunuldu.
ÖZEL ANLAR ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ
Minik sanatçıların hayal gücüyle şekillenen resim, el işi, geri dönüşüm temalı çalışmalar ve çeşitli etkinlik ürünleri, sergiyi gezenler tarafından büyük ilgiyle incelendi.
Aileler, çocuklarının gelişimini ve yaratıcılığını gözlemleme fırsatı bulurken, sergi alanlarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdiler.