Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen 'Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösteriminde 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi, Kültür Park'ta sinemaseverlerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte aileler ve sinemaseverler, palmiyelerin altında ve Akdeniz'in kıyısında unutulmaz bir açık hava sineması deneyimi yaşadı.

MERSİN (İGFA) - Panayır Kafe yanındaki alanda yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarla buluşacak, hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak.

Akça: 'Amacımız, Mersin'i sinema sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirmek'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça; Mersin Sinema Ofisi'nin yalnızca film gösterimleri düzenlemediğini, aynı zamanda Mersin'i sinema sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Mersin Sinema Ofisi'nin 2024 yılında faaliyetlerine başladığını belirten Akça, 'Asıl amacımız yapımcı ve yönetmenleri kentimize çekip; dizi, film ve belgeselleri Mersin'in güzel coğrafyasında çekebilmenin kolaylıklarını anlatmak ve imkanlar dahilinde bu konuda destek sunmak. Mersin Sinema Ofisi; Mersin gibi kültür ve sanatla iç içe olan bir şehirde sinemayla ilgili film festivalleri, film gösterileri, söyleşiler ve özellikle sinema alanında öğrenim gören öğrencilerimize ve akademik anlamda ilerlemek isteyenlere de atölye çalışmalarıyla katkı sunmaktadır' dedi.

Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösteriminde 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini vatandaşlarla buluşturduklarını kaydeden Akça, 'Palmiyelerin altında, Akdeniz'in kıyısında ve mükemmel kültür park sahilimizde her hafta bir filmi sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Bu filmde de güzel bir tarihi drama izledik. Açık Hava Sinema Günleri kapsamında 5 seçkimiz olacak. Bunlardan 2'si çocuklara, 3'ü de genel içerik izleyici kitlesine yönelik. Mersinli sinemaseverleri bu güzel yapımlarla buluşturmak ve önümüzdeki süreçte de bizleri takip etmelerini, burada bu deneyimi yaşamalarını istiyoruz' diye konuştu.

Vatandaşlar açık havada sinema izlemenin keyfini çıkardı

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Neval Ulusal, açık havada film izlemenin ev ortamından çok daha keyifli olduğunu belirterek, 'Bence çok güzel bir etkinlik. Haberim yoktu, ama arkadaşımla yürüyüş yaparken gördük ve öyle geldik. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini daha önce izlemiştim, ama görünce yeniden izlemek istedim. Açık havada, o kadar insanla bir arada film izlemenin keyfi bence çok güzel. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel etkinliklerini zaten genel olarak çok beğeniyorum' ifadelerini kullandı.

Gösterimi ailesiyle birlikte izleyen Seval Batıyel, etkinliği sosyal medyada gördüğünü ve özellikle katılmak için geldiklerini söyledi. Açık havada sinema izlemenin farklı bir deneyim sunduğunu dile getiren Batıyel, 'Gerçekten harika. Belediye'nin özellikle sahilde yaptığı hizmetleri çok beğeniyorum. Burada da çok güzel bir ambiyans oluşturulmuş' dedi.

Etkinliğe ailesiyle katılan emekli Nurten Uzun da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Çok güzel bir program ve zevkle izlenecek bir film. Ailemle birlikte güzel bir akşam geçirdik. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum' diyerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.