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Bursa'da ASGD Kupası 'Nesib'in oldu

Bursa'da ASGD Kupası 'Nesib'in oldu

Gün boyunca süren müsabakalar sonucunda kazanan tüm minik yüzücüler madalya ile ödüllendirildi.

İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen etkinlikte, dört farklı kulüpten toplam 125 sporcu yarıştı. Yarışmada İzmit Belediyespor Kulübü, Yıldızlar Yüzme Kulübü, Marmara Dinamik Yüzme Kulübü ve Kocaeli Spor Yüzme Kulübü öğrencileri yer aldı.

İzmit Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yılı nedeniyle düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yüzme yarışlarında minik yüzücüler kıyasıya mücadele etti. KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yüzme yarışlarıyla kutladı.