İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından kentin farklı mahallelerinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Oyun Etkinlikleri başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Çocuk Dostu Belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, çocukların yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi, aynı zamanda geleneksel oyunlarla tanışması amacıyla düzenlediği Mahallelerde Geleneksel Oyun Etkinliklerini bugün başlattı.

Etkinliklerin ilk günü programı Akçakoca, Cedit, Cumhuriyet ve Çukurbağ mahallelerinde gerçekleştirildi. Ağustos ayının ortasına kadar devam edecek organizasyonlarda çocuklar geleneksel oyunlar, yüz boyama etkinlikleri ve müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacak. Mahallelerde düzenlenen etkinlikler, Çınar Çocuk Evleri'nde görev yapan öğretmenler tarafından yürütülüyor.