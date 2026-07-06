Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 28 farklı noktada gerçekleştirilen aşure ikramlarının durağı bu kez Mudanya BUDO İskelesi sahil girişi oldu.

BURSA (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen aşure dağıtımına AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, AK Parti Mudanya İlçe Teşkilat Başkanı Oğuzhan Yılmaz, AK Parti Mudanya Kadın Kolları Başkanı Sibel Kalender ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren aşure ikramlarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkürlerini iletti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçeyi kapsayan aşure ikram programı, 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek.

Program çerçevesinde, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.