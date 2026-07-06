Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde düzeni sağlamak için denetimlerini artırdı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajı'nda yapılan kapsamlı kontrollerde kamusal alanların işgal edilmesi önlenerek vatandaşların sahilleri güvenli, düzenli ve engelsiz şekilde kullanabilmesi için çalışma yürütüldü.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler plajlardaki denetimlerini artırdı. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda tatil yapabilmeleri adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda deniz kıyılarında kontrollerini sürdüren zabıta ekipleri, denize kıyısı olan işletmelerde işgaliye sınırlarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

VATANDAŞIN HUZURU İÇİN ZABITA EKİPLERİ SAHADA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk'un koordinesinde gerçekleşen denetimlerde sahil bandında vatandaşların kullanımına açık olan yürüyüş alanlarında bazı işletmeler tarafından çeşitli engeller oluşturulduğu tespit edildi.

Kamuya açık alanların amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların sahil boyunca rahat, güvenli ve kesintisiz şekilde yürüyüş yapabilmesi amacıyla ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmeler sonucunda; yürüyüş yollarını işgal eden unsurlar kaldırılarak kamu düzenin korunması ve ortak kullanım alanlarının amacına uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalar titizlikle sürdürüldü.