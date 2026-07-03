İzmit Belediyesi, öz kaynaklarıyla satın aldığı yeni hizmet araçlarını düzenlenen törenle hizmete aldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve 80 araçla başladıklarını belirterek, bugün araç filosunun 400'e ulaştığını açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla öz kaynaklarıyla satın aldığı yeni hizmet araçlarını düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı. Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin mali disiplin sayesinde araç filosunu önemli ölçüde büyüttüğünü söyledi.

Göreve geldiklerinde belediyenin 80 araçlık filoya sahip olduğunu hatırlatan Hürriyet, bugün itibarıyla bu sayının 400'e ulaştığını belirterek, kiralama yerine satın alma modeline geçtiklerini ifade etti.

Belediyenin mali yapısını güçlendirmek için öncelikle israfı önlediklerini ve dışa bağımlılığı azaltmaya odaklandıklarını dile getiren Hürriyet, 'Yedi yılda belediyemizin dışa bağımlılığını yüzde 60 oranında azalttık. Müteahhit işlerini düşürdük, birçok hizmeti kendi araçlarımız, personelimiz ve ekipmanlarımızla yapmaya başladık.' dedi.

Yeni araçların kredi kullanılmadan, belediyenin öz kaynaklarıyla peşin olarak satın alındığını kaydeden Hürriyet, belediyenin son üç yıldır bütçesini fazla vererek kapattığını ve tasarruf politikalarının yatırımlara kaynak oluşturduğunu söyledi.

Başkan Hürriyet, araç filosuna 4 kamyon, 1 ağır tonaj kamyon, 1 arazöz ve 10 transit aracın eklendiğini, yeni kamyonlar, iş makineleri, ekskavatörler ve binek araçların da kısa süre içerisinde filoya katılacağını açıkladı.

Bu yıl asfalt plentinin, parke taşı üretim tesisinin ve ekmek fabrikasının da hizmete alınacağını belirten Hürriyet, yeni kreşler, düğün salonları ve sosyal tesislerin de tamamlanacağını ifade etti.

Törene katılan CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan ise İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışını hizmetleriyle ortaya koyduğunu belirterek, yeni araçların kente hayırlı olmasını diledi.

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da belediyeciliğin sözle değil hizmetle yapıldığını vurgulayarak, yeni araçların daha hızlı, kaliteli ve etkin belediye hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.