Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kütüphanem Kocaeli' bünyesinde hizmet veren kütüphaneleri Kurban Bayramı'nda özel bir çalışma düzenine geçiyor. Yapılan planlamaya göre kentin dört bir yanındaki bilgi merkezleri bayramın ilk günü hizmet vermeyecek ancak sonraki günlerde yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin bilgi merkezleri olan kütüphaneler, bayramın ilk günü için yeni bir planlamaya gitti.

Buna göre Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 27 Mayıs Çarşamba günü Kocaeli genelindeki 9 kütüphane kapalı olacak. Vatandaşlar bu süreçte yalnızca İzmit Millet Kütüphanesi'nden yararlanabilecek. Modern çalışma alanları, sessiz okuma salonları ve dijital kaynaklarıyla öne çıkan Millet Kütüphanesi, bayram boyunca öğrenciler ve araştırmacılar için açık kalacak.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ TÜM KÜTÜPHANELER HİZMETTE

Bayramın ikinci günü itibarıyla ise İzmit Milli İrade Meydanı'nda yer alan Millet Kütüphanesi'nin yanı sıra 'Kütüphanem Kocaeli' bünyesindeki diğer 9 kütüphane yeniden hizmet vermeye başlayacak. Kentin farklı noktalarına yayılmış bu bilgi merkezleri, normal çalışma düzenine dönerek kitapseverleri ağırlamayı sürdürecek. Bayram düzenlemesiyle birlikte hem personelin bayram sürecini daha verimli geçirmesi hem de kesintisiz hizmet ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Milli İrade Meydanı'nda yer alan ve tramvaya yakınlığıyla da dikkat çeken Millet Kütüphanesi, kentin kalbinde önemli bir buluşma noktası olarak 7/24 hizmet veriyor ve vatandaşların uzun saatler boyunca vakit geçirdiği merkezlerden biri haline geliyor. Bu kapsamda özellikle sınav dönemine hazırlanan öğrenciler için önemli bir merkez olan Millet Kütüphanesi, bayram süresince de açık kalarak sessiz ve donanımlı çalışma ortamını sürdürecek.