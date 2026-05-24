Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların kabir ziyaretlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla mezarlıkları tertemiz yaparken bünyesinde hizmet veren din görevlileri de Arefe gününden başlayarak ilçelerdeki mezarlıklarda bayram süresince Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar edecek.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki mezarlık ve şehitliklerde bayram öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmaları yürütüyor. Bayram süresince vatandaşların rahatlıkla kabir ziyaretlerini yapabilmesi için seferber olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlıkları A'dan Z'ye temizliklerini yapmanın yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını gerçekleştirdi.

MAHALLE MEZARLIKLARIDA TEMİZLENİYOR

Ordu'nun dört bir yanında mahalle mezarlıklarının bakımına özen gösteren Büyükşehir Belediyesi muhtarlarla iş birliği yapıyor. Bu kapsamda muhtarlara akaryakıt ve malzeme desteği sağlanarak mezarlıklar tertemiz oluyor.

AREFE BAŞLAYAN KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ BAYRAM SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesi ayrıca Arefe gününden başlayarak bayramda da kabirleri duasız bırakmayacak. Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ilçelerde oluşturulan ekipler Arefe gününün ilk saatlerinden itibaren şehir mezarlıklarında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar edecek. Böylelikle mezarlıklar bayram süresince duasız kalmayacak.