Artvin Ticaret Borsası yönetici ve personelinden oluşan heyet, ilin en büyük özel çay fabrikası olan Efor Çay Fabrikası'nı ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu, Hakan Ermiş, Şenol Çelebi, Serhan Aydemir ve Tescil Müdürü Eda Kurul'dan oluşan heyet, üye ziyaretleri kapsamında Arhavi ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Efor çay fabrikasında incelemelerde bulundu.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, ilin en büyük özel çay fabrikası olan Efor Çay Fabrikası'nın ilçenin istihdamına önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Çayın Türk toplumunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akyürek, bölge için çok önemli bir gelir kaynağı olan çayın sağlıklı koşullarda üretilerek tüketiciye ulaştırılmasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı tüm fabrika yöneticilerine ve çalışanlarını tebrik etti. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde çay üretiminin yoğun şekilde yapıldığını dile getiren Akyürek, bu bölgelerde çay üretimiyle elde edilen gelir, vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından birini oluşturduğunu kaydetti.

190 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren çay fabrikası müdürü Nuri Haznedar, fabrikanın mevcut yapısı ve çay işleme kapasitesi hakkında teknik bilgi verdi. Fabrikanın günlük 350 ton çay işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Haznedar, 'Fabrikamızda 190 işçiyi istihdam ediyoruz. 3 vardiya sistemi ile çay üretimimiz devam ediyor. Mayıs ayında ilk sürüm olarak yaklaşık 10 bin ton çay alımı yaptık. Geçen yılın ilk sürümüne oranla yaklaşık 2 kat daha fazla çay alımını yaparak, çay üreticimize destek olduk.' dedi.