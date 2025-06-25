Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kararlı mücadelesiyle İzmit Körfezi, kirlilikten temizliğe, ölümden canlılığa uzanan bir dönüşümün simgesi oldu.KOCAELİ (İGFA) - Bir zamanlar kirliliğiyle anılan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre odaklı projeleriyle adeta yeniden doğdu. 1970’lerden 2000’lere sanayi ve liman faaliyetlerinin ağır bedelini ödeyen Körfez, “Vah Körfezim Vah” manşetlerinden bugün “Körfez Canlanıyor” haberlerine uzanan bir başarı hikayesine dönüştü.

DÖRT KOLDAN ÇEVRE HAMLESİ

Büyükşehir’in TÜBİTAK-MAM ile yürüttüğü Su Kalitesi İzleme Projesi, Körfez’in sağlığını anlık takip ediyor. Deniz suyu sıcaklığı, oksijen seviyesi ve besin tuzları gibi parametreler, 4 noktadaki sensörlerle izleniyor. Bu sistem, çevresel risklere karşı erken uyarı sağlıyor. TÜBİTAK verilerine göre, oksijen seviyesi yüzde 40 artarken, deniz canlılarının çeşitliliği %30’un üzerinde yükseldi.

BALIKLANDIRMA İLE EKOSİSTEM GÜÇLENDİ

2017-2025 arasında Balıklandırma Projesi kapsamında 54 bin kalkan, levrek ve çupra Körfez’e bırakıldı. Bu balıklar, ekosistemi canlandırdı ve amatör balıkçıların oltalarına takılmaya başladı. Deniz, artık balık popülasyonuyla nefes alıyor.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİYLE BÜYÜK ADIM

Dip Çamuru Temizliği Projesi, Körfez’den 1 milyon metreküp kirli çamur çıkarılarak su kalitesini iyileştirdi. Birleşmiş Milletler tarafından örnek gösterilen bu çalışma, deniz dibi ekosistemini kurtardı.

Körfez’in temizlenmesi, denizle insanı yeniden buluşturdu. 9 Mavi Bayraklı plaj, yüzme yarışmaları ve yelken sporlarıyla canlandı. Büyükşehir’in çevre eğitimi çalışmaları, 3 yıl üst üste “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülü aldı. Denizatları gibi hassas türlerin korunması, Körfez’in biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor.

Temiz Körfez, turizm ve spor balıkçılığıyla ekonomiyi canlandırdı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile hazırlanan strateji, 2025 sonrası için sürdürülebilir bir yol haritası sunuyor.