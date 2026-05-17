İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çınar Akademisi, düzenlenen pilav günü etkinliğinde öğrenci, mezun ve aileleri bir araya getirdi. Yahya Kaptan Gülümse Kafe arkasında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar hem eğlendi hem de keyifli anlar yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Akademisi ailesi pilav gününde bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Pembe Kayalıklar Grubu ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası sahne alırken, düzenlenen eğlenceli oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. Program boyunca katılımcılara pilav, dondurma, kek ve limonata ikram edildi. Gülümse Kafe arkasında gerçekleştirilen programa İzmit Belediyesi Meclis Üyeler Vildan Bacıoğlu Taşkan, Ayşe Fatmagül Terzi , Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ile Çınar Akademi ailesi üyeleri katıldı.

'GELENEKSEL HALE GELECEK'

Programda konuşan Meclis Üyesi Vildan Bacıoğlu Taşkan, 'Sizlere başarılar diliyorum. Ben de bir YKS öğrenci annesi olarak yaşadığını zorlukları görüyorum. İyi ki geldiniz. Pilav günü etkinliğimiz bundan sonra geleneksel hale gelecek' dedi. Meclis Üyesi Fatmagül Terzi ise katılanlara teşekkür ederken bu anlamlı günün geleneksel hale geleceğini ifade etti.



Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu yaptığı konuşmada, 'Eğitim bizim için çok önemli. Başkanımızın vizyon projesi olan Çınar Akademi, başarılarına devam ediyor. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Uzman eğitim kadromuzla beraber öğrencilerimize faydalı olmaya devam ediyoruz. Bugünde onlarla beraber eğlenceli bir aktivite gerçekleştiriyoruz' dedi.