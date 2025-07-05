İzmit Belediyesi, Kandıra’da yaşayan Kıbrıs Gazileri Cafer Ersoy ve Ekrem Özden’i evlerinde ziyaret etti. Gazilere, Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, vatan uğruna fedakârlık göstermiş kahraman gazilerimizi unutmuyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve aileleri ziyaret edildi.

MİNNET VE ŞÜKRAN DUYGULARI İFADE EDİLDİ

Gerçekleştirilen anlamlı programda, kıymetli Kıbrıs Gazileri Cafer Ersoy ve Ekrem Özden evlerinde ziyaret edilerek kendilerine minnet ve şükran duyguları ifade edildi. Ziyarete, İzmit Belediyesi İdari İşler Birim Sorumlusu Nurullah Özer, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç, Kandıra CHP İlçe Başkanı Gürcan Yalçıntuğ ve Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katılım sağladı.

KUR’AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI TAKDİM EDİLDİ

Ziyaret sırasında gazilere ve ailelerine, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar, Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi’nin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletilerek, gazilere Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.