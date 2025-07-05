Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı 10 tramvay aracından 7'ncisi geçtiğimiz gün şehir içi ulaşımına dahil edilmişti. Tramvaylardan 8’incisi de raylarla buluşurken son 2 tramvay aracı da ilimize gelmek için gün sayıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de şehir içi ulaşım vizyonunu tamamen değiştiren tramvay filosu, gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehir içi trafiğini rahatlatmak adına Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 10 adet araçtan 7'ncisi geçtiğimiz gün ilimize geldi, raylara indirildi. 8’inci tramvay aracını da hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ulaşıma erişebilmesi adına çalışmalarına devam ediyor.

ULAŞIMDA EMİN ADIMLARLA İLERLENİYOR

Her alanda olduğu gibi ulaşım hizmetinde de kalite ve rahatlığı ön planda tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu vizyonla seyahat araçlarını tasarlıyor. Bu bakış açısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım araçlarının şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarda ilk sıralarda tercih edilmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım araçları, sunduğu imkanlar ile de gelecekte de en çok rağbet alan hizmetlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

ARAÇLAR BELİRLİ ARALIKLARLA GELİYOR

Yolcu kapasitesi artan kentimizi, konforlu ulaşımla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu konforu büyük ölçüde karşılayan tramvay filosunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 10 adet tramvay aracı alımı için ihaleye çıkmış ve bunlardan 6 tanesini belli aralıklarla teslim almıştı. Geçtiğimiz günlerde 7’nci tramvay aracını da teslim alan Büyükşehir, 8’inci tramvay aracını raylara indirdi.

ARAÇLAR KOCAELİ İÇİN ÖZEL TASARLANDI

Bozankaya firması tarafından Ankara’da üretilen ve Kocaeli için özel olarak tasarımlanan tramvay araçları, ulaşımdaki vizyonun temel taşlarından biri oldu. 33 metre uzunluğundaki modern tramvaylar, 298 yolcu kapasitesine sahip. Tramvayda 66 yolcu oturarak seyahat edebiliyorken 232 yolcu ise ayakta bu konforun tadını çıkarabiliyor.