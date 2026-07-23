Yaz tatilini çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir döneme dönüştüren Osmangazi Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocukları düzenlediği yüzme etkinliğiyle bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, geleceğin sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bireylerini yetiştirme hedefi doğrultusunda çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Ayça Azak, Candan Genceroğlu ile Zübeyde Ana Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler, Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nin yüzme havuzunda keyif dolu bir gün geçirdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, güvenli bir ortamda suyla buluşmanın heyecanını yaşarken, yüzme becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Daha önce hiç havuz deneyimi yaşamayan çocuklar ise ilk kez havuza girmenin sevincini paylaştı.

EĞLENCELİ AKTİVİTELERLE DOYASIYA EĞLENDİLER

Yüzme etkinliği boyunca çocuklar, suya uyum çalışmaları yaparak temel yüzme hareketlerini öğrendi. Eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamalarda çocuklar, su üzerinde güven kazanırken aynı zamanda eğlenceli aktivitelerle fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak deneyimler edindi. Havuz içerisinde birbirleriyle çeşitli oyunlar oynayan kreş öğrencileri, sıcak yaz gününde doyasıya eğlenerek serinledi.

'ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE HEM EĞLENDİK HEM ÖĞRENDİK'

Yaz etkinliklerinin çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Osmangazi Belediyesi Kreşlerden Sorumlu Koordinatör Rabia Can, çocukların keyif dolu anlar yaşadığına işaret ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Yaz okulumuz kapsamında çocuklarımızla birlikte yüzme etkinliği için Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'ndeyiz. Daha öncesinde hiç havuz deneyimi bulunmayan öğrencilerimiz de bu fırsatla beraber havuzla tanıştılar. Eğitmenlerimize, bize bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ederiz. On ay boyunca çocuklarımızla birlikte hem eğlendik hem öğrendik. Şimdi de yaz okulu kapsamında çocuklarımızla beraber havuz, at biniciliği gibi yeni deneyimler ediniyoruz. Yaz okulunda eğlencenin tadını çıkarıyoruz.'

Etkinlik boyunca yüzleri gülen çocuklar da havuzda geçirdikleri keyifli saatlerle yaz tatillerine unutulmaz bir anı daha ekledi.