İzmit Belediyesi geleneksel hale getirdiği servis bekleyen işçi ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Hürriyet öncülüğündeki ekip, emekçilere ‘hayırlı işler’ dileklerini iletti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi sabah saatlerinde servis bekleyen emekçilere ikramlarına devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcıları Lütfü Obuz, Muhammet Ertürk, Meclis Üyeleri Ercan Balseçen ve Mehmet Baştürk, Köy Hizmet Masası Sorumluları Ali Filiz, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç ve Birim Müdürleri Devrim Bal ile Birol Sağlam’ın katıldığı programda Yeşilova ve Bekirdere bölgelerinde servis bekleyen işçilere ‘hayırlı işler’ dilekleri iletildi.

Vatandaşlar ise yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti. İzmit Belediyesinin servis bekleyen işçilere ziyaretleri kentin farklı noktalarında devam edecek.