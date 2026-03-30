İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, kentimizde faaliyet gösteren dört farklı hemşeri ve kültür derneğini ziyaret ederek dayanışma ve iş birliği mesajı verdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaret programına devam ediyor.

Eray Bodur geçtiğimiz gün bir dizi dernek ziyareti gerçekleştirerek sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde hem dernek çalışmaları hakkında bilgi alındı hem de ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret programı kapsamında Eray Bodur; Zafer Dolu başkanlığındaki Kocaeli Sivas Dernekler Federasyonu, Raşit İlhan başkanlığındaki Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (BAM-DER), Mehmet Fatih Turan başkanlığındaki Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gürsel Kılıç başkanlığındaki Kocaeli Ardahan - Göle Yiğitkonağı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimleriyle bir araya geldi.

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Ziyaretlerde derneklerin faaliyetleri, üyelerine sundukları hizmetler ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik projeler ele alındı. İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, sivil toplum kuruluşlarının şehir yaşamındaki önemine dikkat çekerek, İzmit Belediyesi olarak her zaman derneklerin yanında olduklarını ifade etti. Dernek başkanları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerle iş birliğinin artmasının hem üyeleri hem de şehir için önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

