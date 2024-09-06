İzmit Belediyesi, her hafta Cuma namazı sonrası sürdürdüğü cami ziyaretlerine Topçular Yolu Camii ile devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cuma günleri gelenek haline getirdiği cami ziyaretlerine Topçular Yolu Camii’de devam etti. Programa Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç, Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar katıldı. Çınar Ekibi’nin de hazır bulunduğu ziyarette, cemaate hayırlı cumalar dilekleri iletildi.

İKRAMLARDA BULUNULDU

Program sırasında cemaate limonata ve kek ikramında bulunuldu. Başkan Hürriyet’in de selamını ileten ekiplerin cemaat buluşmaları her hafta farklı bir camide devam edecek.