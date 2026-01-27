İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve kaliteli kahve anlayışıyla hayata geçirdiği İzmirli Kahve, 12 noktada verdiği hizmetle bir milyon bardak satışına ulaştı. Hayat pahalılığından etkilenen gençler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm yurttaşların ilgi gösterdiği İzmirli Kahve, aynı zamandan kentin sahiplendiği yerel bir marka haline geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılının kasım ayında hayat pahalılığından etkilenen gençler ve öğrenciler için hayata geçirdiği, ancak ayrımsız tüm yurttaşların yararlandığı İzmirli Kahve kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmayı sürdürüyor.

Piyasadaki benzer işletmelere kıyasla yaklaşık yarı fiyatına kahve sunan İzmirli Kahve noktaları, aynı zamanda kentin sosyal ve kültürel buluşma alanları olarak her gün çok sayıda misafiri ağırlıyor. Alanında uzman baristalar tarafından hazırlanan nitelikli kahveler çok beğeniliyor. Güncel olarak 12 noktada hizmet veren İzmirli Kahve, ilk günden itibaren bir milyon bardak satış yaptı. Günlük binin üzerinde satış yapılan şubelerde, tek kullanımlık bardak tüketimini azaltmayı amaçlayan 'Kahvem Termosta' kampanyasıyla çevreci ve ekonomik bir adım da atıldı. Ayrıca 200 gramlık paket kahveler de 200 liradan satışa sunulmaya başlandı.

'PAKET KAHVE SATIŞI DA BAŞLADI'

İzmirli Kahve'de barista olarak görev yapan Kemal Kula, yurttaşların markayı sahiplendiğini belirterek hizmetin her geçen gün daha da yaygınlaştığını söyledi. Kula, 'Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Şu anda 12 noktada hizmet veriyoruz ve bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Ulaşılabilir olmak adına fiyatlarımızı olabildiğince uygun tutarken, hizmet kalitesini en üst seviyede sunmaya özen gösteriyoruz. Menümüze yeni ürünler ekliyoruz; kış çaylarımız bulunuyor ve yanında bal ikram ediyoruz. Ayrıca paket kahve satışına da başladık. Misafirlerimiz kendi termoslarını getirdiklerinde 10 lira indirimden yararlanabiliyor. Bu uygulamayla geri dönüşüme katkı sunmayı, doğayı ve çevreyi korumayı amaçlıyoruz' dedi.