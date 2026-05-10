Sanatçı Neşe Mutlu'nun 'Renklerin Ritmi' adlı ikinci kişisel sergisi, merhum öğretmen Fatmanur Çelik anısına kurulacak kütüphane projesine destek olmak amacıyla sanatseverlerle buluştu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, sanatçı Neşe Mutlu'nun 'Renklerin Ritmi' adlı ikinci kişisel sergisinin açılışı Levent Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergi, yalnızca sanat eserlerinin izleyiciyle buluştuğu estetik bir etkinlik olarak değil, aynı zamanda çocukların eğitimine destek sunmayı amaçlayan anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekti.

Sergide yer alan eserlerin satışından elde edilecek gelirin tamamının, Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla merhum öğretmen Fatmanur Çelik anısına Çekmeköy Anadolu Lisesi'nde kurulması planlanan kütüphane projesine bağışlanacağı bildirildi. Bu yönüyle 'Renklerin Ritmi', sanatın iyilikle buluştuğu, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve eğitime katkı sunan özel bir organizasyon olarak öne çıktı.

SANATIN GÜCÜ EĞİTİME DESTEK OLACAK

Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Özbilgi, serginin çocukların eğitim yolculuğuna katkı sunması bakımından büyük önem taşıdığını belirterek, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Açılışa katılan gönüllüler, sanatseverler ve bağışçıların projeye yoğun ilgi gösterdiği ifade edilirken, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür edildi.

Başta sanatçı Neşe Mutlu olmak üzere projeye destek veren kişi ve kurumlara şükranlarını sunan Özbilgi, 'Renklerin Ritmi' sergisinin kültürel ve sosyal açıdan önemli bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Eğitim, dayanışma ve sanatın aynı çatı altında buluştuğu sergi, merhum öğretmen Fatmanur Çelik'in adını yaşatacak kütüphane projesiyle çocuklara yeni bir umut kapısı açmayı amaçlıyor.