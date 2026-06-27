İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su kayıpları ve altyapı kaynaklı arızalara karşı kent tarihinin en kapsamlı içme suyu yenileme çalışmalarından birini başlattı. 525 milyon liralık yatırım kapsamında 12 ilçede 222 kilometrelik içme suyu şebekesi ve 165 kilometrelik branşman hattı yenilenirken, yaklaşık 33 bin abonenin bağlantısı da şebekelerin yenilenmesi ile sorunsuz hale getirilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkileri, artan nüfus ve yaşlanan altyapının yarattığı sorunlara karşı, kentin su şebekesini baştan sona güçlendirecek yeni bir yatırım hamlesini hayata geçiriyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Karabağlar, Konak, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve Kemalpaşa'da ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenileniyor. Toplam 525 milyon liralık yatırım ile hayata geçirilen proje sayesinde hem arızaların önüne geçilmesi hem de kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimin güvence altına alınması hedefleniyor.

387 kilometrelik altyapı yenilenecek

Sık arızalanan, ekonomik ömrünü tamamlayan ve su kayıplarına neden olan hatları tespit eden İZSU Genel Müdürlüğü, hazırlanan yatırım programı doğrultusunda sorunların geçici onarımlar yerine kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılması için kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 222 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 165 kilometrelik branşman hattı tamamen yenilenecek. Böylece suyun kaynağından vatandaşın evine kadar uzanan altyapı hattı yenilenecek. Özellikle eski bağlantı hatlarının değiştirilmesiyle su kaçaklarının azaltılması, arıza sayılarının düşürülmesi ve suyun daha verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yaklaşık 33 bin abone bu dönüşümden doğrudan faydalanacak.

Kent genelinde eş zamanlı çalışma

Yatırım programı kapsamında çalışmalar 12 ilçede aynı anda sürdürülüyor. Karabağlar'da Arap Hasan, Basın Sitesi ve Sarıyer mahallelerinde başlayan çalışmaların ardından Bozyaka, Çalıkuşu, Sevgi, Kazım Karabekir, Doğanay, Esenyalı, Şehitler ve Vatan mahallelerinde de şebeke ve branşman yenilemeleri gerçekleştirilecek. Konak'ta Boğaziçi ve Ulubatlı mahallelerinde tamamlanan çalışmaların ardından Lale, Küçükada, Yenidoğan, Ferahlı, Yeşildere, Murat, Huzur, Atamer, Trakya, Zafertepe ve Mithatpaşa gibi çok sayıda mahallede yenileme çalışmaları yapılacak. Ayrıca ilçedeki birçok mahallede şebeke ve bina bağlantıları tamamen yenilenecek. Bayraklı'da çalışmalar Refik Şevket İnce, Çay, Çiçek, Cengizhan ve Muhittin Erener mahallelerinde devam ediyor. Bayraklı Osmangazi ve Doğanlar ile Bornova Erzene mahallelerinde de yeni etaplar hayata geçirilecek. Gaziemir'de Atatürk, Menderes, Hürriyet ve Fatih mahallelerinde yürütülen çalışmaların önemli bölümü tamamlandı. Balçova, Narlıdere ve Buca'da ise sorunlu hatların yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Güzelbahçe'ye yeni su damarı

İZSU mevcut hatları yenilemenin yanı sıra, artan nüfusun ihtiyaçlarına yönelik yeni yatırımları da hayata geçiriyor. Bu kapsamda Güzelbahçe merkez ile Yelki Mahallesi arasında 3 kilometre uzunluğunda ve 400 milimetre çapında yeni bir içme suyu iletim hattı inşa ediliyor. Yeni hat sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanan basınç ve debi sorunlarının azaltılması, bölgenin gelecekteki su ihtiyacının daha güvenli şekilde karşılanması hedefleniyor.

Kırsalda da altyapı güçleniyor

Bornova'nın Kayadibi, Eğridere ve Sarnıç mahallelerinde yeni hat imalatları sürerken, Gürpınar, Atatürk, Egemenlik, Ümit, Naldöken, Evka-3 ve Kazım Dirik mahallelerinde ana boru yenilemeleri etap etap tamamlanıyor. Kemalpaşa'da ise yeni imar bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda mahallede binlerce metrelik yeni içme suyu hattı döşeniyor. İlçede yeni abonelik bağlantıları oluşturulurken, eski branşmanlar da yenileri ile değiştiriliyor.

Kesintisiz ve güvenli su

İZSU'nun 730 gün sürmesi planlanan yatırım programı sırasında yeni şebekeler inşa edilirken oluşabilecek arızalara hızlı müdahale edilerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması sağlanacak. Çalışmalar tamamlandığında İzmir'in içme suyu altyapısı daha dayanıklı hale gelecek, su kayıpları azalacak, arıza kaynaklı kesintiler minimum seviyeye inecek ve İzmirliler için daha güvenli bir su hizmeti sunulacak.