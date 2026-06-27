Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karne alan öğrencilerin sevincini paylaşmak amacıyla Bağlar ve Sur ilçelerindeki iki kırsal mahalle okulunda sosyal sorumluluk etkinliği düzenledi. Çocuklara pamuk şeker ikram edilen ve uçurtma hediye edilen etkinlikte, öğrencilerin yaz tatiline moral ve motivasyonla başlaması hedeflenirken, okul bahçelerinde renkli görüntüler oluştu.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların yaz tatiline mutlu ve güzel anılarla başlamalarını sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Karne heyecanını paylaşan ekipler, çocuklar için çeşitli sürprizler hazırlayarak onların sevincine ortak oldu.

İki okulda karne etkinliği

Etkinlikler, Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit Mahallesi'nde bulunan Ağaçgeçit İlkokulu ile Sur ilçesindeki Bağpınar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Okulları ziyaret eden belediye ekipleri, öğrencilerle yakından ilgilenerek karne heyecanını paylaştı.

Çocuklara pamuk şeker ikram edilirken, yaz tatilinde keyifle vakit geçirmeleri amacıyla uçurtmalar hediye edildi. Hediyelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, okul bahçelerinde oluşan neşeli atmosfer karne gününe renk kattı.