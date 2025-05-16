İzmir Kuşadası’nda düzenlenen Otizm Sempozyumu’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kırmızı Bayrak ve Destekli İstihdam Ofisi projelerine dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - CHP tarafından Aydın Kuşadası’nda “Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum” sloganı ile düzenlenen Otizm Sempozyumu; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’li milletvekilleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Otizm Konfederasyonu yöneticileri, akademisyenler, otizmle ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hem otizmli bireyler hem de ailelerinin yaşadığı adaletsizlikler ve kazanılması gereken hakların konuşulduğu sempozyumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin otizmli bireylere yönelik projelerinden de övgü ile bahsedildi.

İZMİR’İN KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkenin siyasi gündeminin yoğun olduğunu ancak otizm konusunun ülkenin ağır gündemine feda edilemeyeceğini vurguladı.

Otizm açısından anlamlı bir kentte olduklarını kaydeden Özel, 31 Ocak 2024-2 Şubat 2025 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Engellilik Çalıştayı’ndan da bahsederek “İzmir’de Engellilik Çalıştayı‘nda bir araya geldik. Engellerin kaldırılmasına yönelik olarak yerel yönetimlerin iyi örneklerinin konuşulması ve diğer belediyelere örnek olması ile ilgili önemli bir toplantıydı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 yıl önce başlatılan ve başarıyla sürdürülen Kırmızı Bayrak uygulamasının yaygınlaştırılacağını ifade eden Genel Başkan Özel, “İzmir’de başlatılan, iyi sonuçlar vermiş ama hak ettiği değeri bulamamış, Türkiye’de yaygınlaşmayan Kırmızı Bayrak projesi çok önemli. Projeyle engelli bireyler için alınması gereken tüm tedbirleri alan ve var olan engelleri kaldıran yerlere kırmızı bayrak çekilerek engelliler ve yakınları haberdar ediliyor. Bunu yaygınlaştırıyoruz. Bunlar çok kıymetli” diye konuştu.

“HAKSIZLIĞA, EŞİTSİZLİĞE RAZI DEĞİLİZ”

Otizm için ilk 3 yılda farkındalığın sağlanması gerektiğini kaydeden Başkan Özel, “Türkiye’de 1,5 ila 2 milyon arasında otizmli yurttaşımız var. Bunların 700 bini çocuk ama sadece 42 bini okula gidiyor. Yani yüzde 6’sı… Yüzde 94’ünün örgün eğitime erişemediği gibi bir utançla karşı karşıyayız. Bu açıkça bir Anayasa ihlalidir. Anayasa, toplumun tümünü kapsar ve bu tabloyu değiştirmek sosyal devlet olmanın gereğidir. Böyle bir haksızlığa, eşitsizliğe Cumhuriyet Halk Partisi olarak razı değiliz. Bu eşitsizliğe en esaslı yerde müdahale etmek ve bir şeyler yapmak gerektiği açıktır” ifadelerine yer verdi.

OTİZMLİ BİREYLERİN AİLELERİNDEN İZMİR’E ÖVGÜ

İşaret diline çevrilen sempozyumda, otizmli bireylerin aileleri de kürsüye çıkarak yaşadıkları eşitsizlikleri dile getirip taleplerini aktardı. Otizmli annesi Sevinç Gülşah Karaçatlı, çocuğunun özellikle sosyal ve eğitim hayatında yaşadığı zorluklar nedeniyle çok kez şehir değiştirdiğini, en sonunda İzmir’de yaşamaya karar verdiklerini anlattı.

Otizmli bir çocuğu olan Otizm Konfederasyonu Başkanı Ergin Güngör de 27 yıldır konfederasyonda görev yaptığını belirterek “27 yıl sonra Türkiye’deki ilk kez bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı sempozyumda böyle bir umudu hissetmek beni gençleştirdi. Tekrar umutlarımızı yeşertti. Büyük yollar alacağımızı hissettik. İzmir’de de çok değerli bir belediye başkanımız var. Engellilik Çalıştayı’nda müthiş bir ev sahipliği yaptı. İzmir’de hiçbir belediyede olmayan bir Destekli İstihdam Ofisi var. İstihdam çocuklarımız için çok önemli” ifadelerini kullandı.