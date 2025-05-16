Edirne'nin Keşan ilçesinde polis denetiminde R.B. isimli şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleştirdiği denetim sırasında ruhsatsız silah yakaladı.

Alınan bilgiye göre yapılan kontrollerde, R.B. adlı şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 adet 7.65 mm fişek bulundu.

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Şüpheli, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: igf