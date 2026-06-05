İzmir Ticaret Odası İnşaat Komite Başkanı Erol Eroğlu tarafından 2006'dan beri düzenlenen Gönül Sofrası, 166. programını gerçekleştirdi. Kentin farklı kesimlerini buluşturan organizasyon, toplumsal dayanışma ve birlik ruhuna katkı sunmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - 2006 yılından bu yana aralıksız sürdürülen ve kentin en köklü sosyal buluşmalarından biri haline gelen Gönül Sofrası, 166'ncı programıyla yine geniş bir katılıma ev sahipliği yaptı.

İzmir Ticaret Odası İnşaat Komite Başkanı Erol Eroğlu tarafından düzenlenen organizasyonda, İzmir'in iş dünyası, sanat camiası, esnaf temsilcileri, kültür insanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, İzmir Akademi Temsilcileri ve siyaset dünyasından çok sayıda isim aynı sofrada bir araya geldi.

Yaklaşık 20 yıldır süren Gönül Sofrası, yalnızca bir yemek organizasyonu olmanın ötesinde; farklı görüşlerden, farklı mesleklerden ve farklı yaşam alanlarından insanların ortak değerlerde buluştuğu önemli bir sosyal platform olma özelliğini sürdürüyor. Programın ev sahibi Erol Eroğlu, temel amaçlarının insanlar arasında gönül köprüleri kurmak olduğunu belirterek, 'Bu sofralarda dostluklar güçleniyor, yeni fikirler doğuyor ve İzmir'in ortak geleceğine dair samimi paylaşımlar yapılıyor. Yaklaşık 20 yıldır aynı heyecanla sürdürdüğümüz bu buluşmaların bugün 166'ncısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Gece boyunca katılımcılar hem birbirleriyle görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı hem de İzmir'in ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar, gecenin sonunda organizasyona emek verenlere teşekkür ederek, Gönül Sofrası'nın İzmir'in sosyal dayanışma kültürüne katkı sunan önemli bir değer olduğunu vurguladı.