İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün dünya çapında başarılar kazanan sporcuları Tuna Tunca, Emre Erdoğan, Alper Öztürk ve Selin Durgut, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün uluslararası alanda büyük başarılar elde eden sporcuları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Manş Denizi’ni geçen otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Cook Boğazı’nı en hızlı geçen Türk yüzücü Emre Erdoğan, Down Sendromlular Avrupa Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Alper Öztürk ve aynı şampiyonada derece elde eden Selin Durgut katıldı. Görüşmede, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, Başkan Vekili Tuğçe Gülcüler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve antrenörler de yer aldı.

BAŞKAN TUGAY’DAN TEBRİK

Sporcularla sohbet eden Başkan Tugay, başarı öykülerini dinleyerek, “İzmir halkı adına hepinizi tebrik ediyorum. Zorlu parkurlarda elde ettiğiniz başarılar bizler için gurur kaynağı. Daha nice zaferler diliyorum” dedi.

22 yaşındaki otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 34 kilometrelik Manş Denizi’ni 13 saat 26 dakikada yüzerek bu parkuru tamamlayan ilk otizmli Türk sporcu olarak tarihe geçti.

COOK BOĞAZI’NDA REKOR

39 yaşındaki Emre Erdoğan, Ocean Seven’ın beşinci etabı olan Cook Boğazı’nı 6 saat 8 dakikada geçerek bu parkuru en hızlı tamamlayan Türk yüzücü oldu. Erdoğan, 7 etabı tamamlayarak dünyadaki 38’inci sporcu olma hedefiyle Kuzey Kanalı geçişine hazırlanıyor.

CİMNASTİKTE AVRUPA GURURU

33 yaşındaki Alper Öztürk, Down Sendromlular Avrupa Cimnastik Şampiyonası’nda kulplu beygir, atlama masası, halka ve barfiks dallarında 4 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. 23 yaşındaki Selin Durgut ise aynı şampiyonada ritmik cimnastikte Avrupa beşincisi olurken, Antalya’daki Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda labut, top ve kurdelada 3 bronz madalya ile dünya üçüncülüğünü elde etti.