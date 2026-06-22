Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil eden Okyanus Koleji öğrencileri Kız ve Erkek Milli Takımları yurda döndü. Öğrenciler basketbolda erkeklerde dünya üçüncüsü, kızlarda ise 4'üncü oldu.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Sırbistan'ın Zlatibor kentinde ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından 13-22 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil eden Okyanus Koleji öğrencileri Kız ve Erkek Milli Takımları ile kürsüye çıktı.

Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ilk 4'e girmeyi başaran ve final four'da mücade eden takımlar gurur yaşatarak Türkiye'ye döndü. Erkek Milli Takımı üçüncülük maçında Sırbistan'ı 107-47 mağlup ederek Dünya 3'üncüsü oldu. Kız Milli Takımı ise büyük bir mücadele ortaya koyduğu üçüncülük maçında Fransa'ya 55-50 mağlup olarak Dünya 4'üncüsü oldu.

Erkek basketbol takımı kaptanı Rüzgar Fenemen, 'Öncelikli hedefimiz şampiyonluktu ama olmadı. En azından bir madalya alarak bir başarı elde etmiş olduk. Artık hedefimiz bir sonraki şampiyonada altın madalya kazanmak. Takım için gayet turnuva iyi geçti. Bu proje 3-4 yıldan beri devam eden bir proje, eğitim ve basketbolu bir arada yürütebilen bir proje. O yüzden bu tür projelerin devam etmesini istiyoruz. Buna katkı veren tüm kulüplere ve Okyanus Kolejine teşekkür ediyorum' dedi.

Kadın Basketbol takım kaptanı Aşye Melek Demirer ise, 'Öncelikle hedefimiz tabi ki şampiyon olmaktı. Ama maalesef 4'ncü olduk. Bu süre zarfında çok çabaladık çok çalıştık. Arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Hedefimizin daha yüksek bir başarı elde etmekti ama dünya 4'ncüsü olduk. Buda bizim için iyi bir başarı' diye konuştu.

BİZİ DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜRLER

Zor bir turnuvadan bronz madalya alarak ayrıldıklarını ifade eden Antrenör Mustafa Enes Altınçizme, 'Turnuvadan bronz madalya ile alarak ayrıldık. Bütün sezon tabi ki hedefimiz önce dünya şampiyonasına katılıp, oradan da altın madalya ile ayrılmaktı. Fakat bunu yarı final maçından sonra gerçekleştiremedik. Öncelikle bütün oyuncularıma, eğitim ve sporun birlikte yürütülmesini sağlayan Okyanus Kolejine, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum' diye ifade etti. Kadın Basketbol takım antrenörü Batu Kaan Akkaya ise, 'Öncelikle 4 yıl önce başlayan bu serüven bugün dünya şampiyonasında istediğimiz seviyede değil ama 4'ncü olarak tamamladık. Bu süreçte bize destek olan Okyanus Kolejine, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, kulüplerimize teşekkür ediyorum' dedi.