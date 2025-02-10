Bostanlıspor’un şampiyon master yüzücüsü Servet Ateş, Edirne’de 6 kez kürsüye çıktı ve İzmir’e 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya getirdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu’nun organize ettiği, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya ve G.Kıbrıs’tan gelen 38'i yabancı, toplam 520 sporcunun katıldığı Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda Bostanlıspor adına yarışan Servet Ateş 6 madalya kazandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün devam eden yarışmalarda Servet Ateş, 200 metre Kurbağalamada birinci olarak altın madalyayı göğsüne taktı.

50 ve 100 Metre Kurbağalama ile 50 Metre sırtüstü yarışmalarında ikinci olarak gümüş madalya ve 100 ile 200 metre sırtüstü yarışmasında da üçüncü gelerek bronz madalya, toplamda 6 madalya kazandı.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, Servet Ateş’in hırs ve azmi ile spor sevgisinin tüm gençlere, özellikle de kendisini genç hissedenlere örnek olduğunu ifade ederek, “Emekli bir öğretmen olan, yüreği spor sevgisi ile dopdolu Servet Ateş ile gurur duyuyoruz.

Yaşamı boyunca öğrencilerine doğru yolu göstererek, en iyi şekilde eğitim veren ve onlara hayatı öğreten Servet Ateş, şimdi de spordaki başarıları ile ilerleyen yaşına karşın adeta dalgalarla dans ediyor ve sadece yaşıtlarına değil, herkese örnek oluyor. Edirne’de 3 gün boyunca yarıştı ve kazandığı 6 madalya ile bizleri de gururlandırdı. Kendisini ne kadar kutlasak azdır. Kulübümüzün medara iftiharıdır” dedi.