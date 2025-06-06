İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı’da bulunan Ayrancılar-Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini üç kattan fazla artırarak Küçük Menderes Havzası’nı kirlilikten kurtarmayı hedefliyor.

450 milyon liralık yatırımla yürütülen projede, tesisin günlük arıtma kapasitesi 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkarılacak.

Çalışmaların yüzde 70’i tamamlanırken, tesis, Çiğli ve Torbalı tesislerinin ardından İzmir’in üçüncü büyük arıtma tesisi olacak.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Ayrancılar ve Torbalı’da artan nüfus ve sanayi nedeniyle kirliliği önlemek için kapasiteyi artırıyoruz. Kalan imalatları önümüzdeki aylarda tamamlayarak tesisi devreye alacağız” dedi. 2009’dan beri bölgeye hizmet veren tesis, 2040 yılı projeksiyonuna göre yeniden tasarlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçtiğimiz Ocak ayında Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi’nin ek ünitelerinin açılışını gerçekleştirmişti. Proje, Avrupa standartlarında arıtma kalitesiyle İzmir’in çevre liderliğini pekiştiriyor.