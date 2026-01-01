İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılında ulusal ve uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Yıl boyunca mücadele ettikleri müsabakalarda İzmirli sporcular 60 altın, 89 gümüş ve 89 bronz olmak üzere toplam 238 madalya kazandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu vizyonla 'spor başkenti İzmir' hedefine adım adım yaklaşılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılında ulusal ve uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. İzmirli sporcular, 60 altın, 89 gümüş ve 89 bronz olmak üzere toplam 238 madalya kazandı. Bu madalyalardan 33'ü uluslararası organizasyonlarda, 12'si ise takım şampiyonluklarıyla elde edildi. Uluslararası organizasyonlarda kazanılan madalyalardan 10'u altın, 11'i gümüş ve 12'si bronz olarak kayıtlara geçti. Bu alanda judo 11 madalya ile zirvede yer alırken, buz pateni 6, güreş ve atletizm 4'er, tekvando 2 ve triatlon 1 madalya ile öne çıktı.

TRİATLON VE JUDO ZİRVEDE

Bireysel sporlarda 2025 yılının en başarılı branşları triatlon ve judo oldu. Triatletler, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 12 altın, 17 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak 41 kez kürsüye çıktı ve 7 kupa kazandı. Judo branşı ise 41 madalya ve 3 kupa ile zirvede yer aldı. Judocular, ulusal şampiyonalarda 30, uluslararası organizasyonlarda 11 madalya elde etti.

Artistik buz pateni, 37 madalya (10 altın, 6 gümüş, 21 bronz) ile üçüncü sırada yer alırken; atletizm ve jimnastik branşları, 17'şer madalya ile dördüncülüğü paylaştı. Güreş ve okçuluk branşları 16'şar, para atıcılık 15, tekvando ise 12 madalya kazandı.

TUNA TUNCA TARİHE GEÇTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Türk spor tarihine geçti. Tunca, 3 saat 26 dakikalık derecesiyle 34 kilometrelik Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk otizmli Türk sporcu oldu. Başarısını uluslararası alanda da sürdüren Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı 5 saat 32 dakikada solo geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü unvanını kazandı. Bu tarihi performans, engelli bireylerin sporda tüm engelleri aşabileceğinin güçlü bir örneği oldu.

ENGELLİ BRANŞLARDA ULUSLARARASI BAŞARILAR

Para jimnastikçi Alper Öztürk, İstanbul'da düzenlenen 2025 Down Sendromlular Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu, aynı organizasyonda Selin Durgut Avrupa beşincisi oldu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcusu Hasan Efetürk, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliğini elde etti. Görme engelli judocu Gökhan Biçer, IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda +95 kiloda bronz madalya kazandı.

Milli judocu Sema Mete, 2025 sezonunda Avrupa'da önemli başarılara imza attı. Karadağ, Slovakya ve İstanbul'da düzenlenen üç büyük turnuvada iki gümüş, bir bronz madalya kazanan genç sporcu, Avrupa arenasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Kulübün genç tekvandocusu Kaan Yelaldı da Kosova'daki Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda gümüş madalya, Bulgaristan'daki 10. Avrupa Başkanlık Kupası'nda ise gümüş madalya kazandı.

ENGEL TANIMAYAN BAŞARILAR

Engelli sporcular, 2025 yılında ulusal şampiyonalarda da kürsüden inmedi. Görme engelli judocu Gökhan Biçer ve işitme engelli judocu Yusuf Çelik altın madalya kazandı. Para masa tenisinde Ali Berat Alıcı, Türkiye Şampiyonası'nda karma takımda şampiyon, bireyselde ikinci, çiftlerde üçüncü oldu. Para atıcılıkta Mersin Kocatürk ve Bayram Koşak Türkiye Şampiyonu, kadın takımı ise Türkiye ikincisi oldu. İşitme engelli güreşte Alihan Bayraktar ve Berkant Akdemir Türkiye Şampiyonu, Atanur Güney bronz madalya kazandı. Ampute Futbol Takımı, Süper Kupa Finali'nde Türkiye ikinciliği elde etti.

SU TOPUNDA DÖRT ŞAMPİYONLUK

2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü su topunda da tarih yazdı. Kadın Sutopu Takımı, LEN Challenger Cup Finali'nde Galatasaray Zena'yı 9-8 mağlup ederek üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu. Bu başarıyla kulüp, Avrupa'da üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk kadın sutopu takımı unvanını kazandı. U20, U18 ve U16 Kadın Takımları, Altın Grup Play-Off ve final maçlarını namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca, Kadınlar 1. Ligi Takımı ve U14 Kadın Takımı, Türkiye Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.