Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında hudutlarla mücadelenin sürdüğü kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlada son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12’si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahsın yakalandığı, bin 657 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğini kaydetti.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 478’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76 bin 989’a yükseldiği belirtildi.

Öte yandan son bir hafta içerisinde Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.