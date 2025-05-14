İZMİR (İGFA) - Taekwondo camiasının deneyimli isimlerini bir araya getiren çalıştay, hem akademik hem de saha deneyimleri üzerinden Türkiye’de sporun yapısal dönüşümünü masaya yatırdı.

ÇALIŞTAYDA “DİJİTAL DÖNÜŞÜM” ÖNE ÇIKTI

Etkinliğin en dikkat çekici sunumlarından birini FazlanetCTO’su Barış Bayram gerçekleştirdi. “Spor Dünyasında Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” başlıklı konuşmasında, teknolojinin sporcu performansını nasıl artırabileceğini detaylı verilerle anlatan Bayram, giyilebilir cihazlardan büyük veri analizine, yapay zekâ destekli antrenmanlardan federasyonların dijital altyapı eksikliklerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

“Sporcular artık yalnızca yetenekleriyle değil, kullandıkları teknolojilerle de yarışıyor” diyen Barış Bayram, performans odaklı teknolojilerin ve dijital güvenlik önlemlerinin federasyonlar nezdinde acil ihtiyaç haline geldiğine dikkat çekti. Sporun dramatik ve insani yönünü yitirmeden teknolojiden faydalanmanın önemini vurgulayan Barış Bayram, sürdürülebilir ve güvenli dijital sistemler inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KURUMSAL YAPI, AKADEMİKLEŞME VE ANTRENÖR BAKIŞ AÇISI MASAYA YATIRILDI

Etkinliğin koordinatörlüğünü Iğdır Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kadir Yağız, moderatörlüğünü ise Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fikret Ramazanoğlu üstlendi. Çalıştayda söz alan konuşmacılar, sporun farklı yönlerine dair önemli tespitlerde bulundu.

Cengiz Yağız (TürkiyeEski Taekwondo Federasyonu Başkanı Olimpiyat 2.si), Türkiye Taekwondo Federasyonu’nda yaşanan yönetimsel sorunlara odaklanarak, kurumsal hafızanın zayıflığına ve bunun sporun sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Yağız, “Bugün federasyonlarımızda bilgi birikimi yöneticilerle gelip gidiyor. Bu, sporda sürdürülebilirliği zorlaştırıyor” sözleriyle yapısal sorunlara işaret etti.

Doç. Dr. Kadir Yağız, (Taekwondo milli takım Eski Antrenörü ve Taekwondo Federasyonu Teknik Kurulu Eski Başkanı)Şampiyona organizasyonlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Organizasyonel eksikliklerin sporcuların performansını etkilediğini belirten Yağız, “Planlama eksikliği, moral motivasyon açısından da sporcuyu etkiliyor” dedi.

Prof. Dr. Nusret Ramazanoğlu, (Taekwondo Milli Takımı Eski Antrenörü) Taekwondonun akademikleşme sürecini anlattı. Üniversitelerde taekwondo alanında daha fazla akademik çalışma yapılması gerektiğini belirten Ramazanoğlu,“Bilimle desteklenmeyen bir spor dalı, gelişimini uzun vadede sürdüremez” değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Burçin Güven ise sporun sahadaki yansımasını anlattı. Antrenör-veli ilişkilerinin sağlıklı kurulmasının önemine vurgu yapan Güven, “Sahada motivasyonu kırılan bir sporcu, ne kadar yetenekli olursa olsun başarıya ulaşamaz. Bu nedenle aile ve antrenörler ortak zeminde buluşmalı” şeklinde konuştu.

RAPOR HAZIRLANACAK

Öte yandan, etkinlik sonunda tüm sunum ve değerlendirmelerin derlenerek bir rapora dönüştürülmesi ve ilgili spor otoriteleriyle paylaşılması kararlaştırıldı. Hazırlanacak raporun, hem akademik hem de saha uygulamalarına katkı sağlaması bekleniyor.