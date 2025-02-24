8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği’nin ev sahipliğinde yapılan buluşmada işitme engelli ve sağır kadınların sorunları ve yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında konuşuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için organize edilen ve Ramazan nedeniyle erkene çekilen buluşma kapsamında İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği’nin kadın üyeleriyle bir araya geldi. Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Metin Atak ve eşi Güler Atak ev sahipliğindeki etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı da katıldı.

Etkinlikte sağır ve işitme engelli kadınların sorunları ve yerel yönetimlerin bu konudaki çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Talepler ve yeni projeler konuşuldu. Ayrıca İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Türkiye Şampiyonası’nın 18-22 Şubat 2025 tarihleri arasında Kütahya’daki finalinde ikinci olan İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Dernek Lokali çatısı altındaki İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün kupası takım kaptanı Esra Yıldız tarafından Öznur Tugay ve Helil Kınay’a verildi. Kaptan Yıldız, İzmir’deki yerel yönetimler tarafından desteklendikleri için başta İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve ilçe belediyelerine teşekkür etti.

“BERABER ÇOK İYİ ŞEYLER YAPABİLİRİZ”

İşaret dili çevirmenleri Melek Uslular ve Özlem Özer aracılığıyla programa katılan kadınlara hitaben konuşan Öznur Tugay, “Burada olmak sanki evde olmak gibi oldu benim için. Kendi mahallemde arkadaşlarımla bir araya gelmek gibi. Hep beraber çok iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Farklılıklarımızı farkındalıkla fırsata dönüştürebiliriz ve hayatı güzelleştirebiliriz. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öznur Tugay, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılacak etkinliğe davette bulundu. Tugay, program sırasında yer yer çevirmenlerden yardım aldı ve işaret dili kullanarak iletişim kurdu.

“BİR SOFRAYI PAYLAŞMAK ÇOK GÜZEL”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Burada sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. 1 yıl önce tanışmış ve yine birlikte sohbet etmiştik. O zaman ne kadar büyük, güçlü bir aileye sahip olduğumun farkına varmıştım. Görüyorum ki emekler daha da büyüdü. Şampiyonluklar, kupalar, etkinlikler ama en çok bir arada bir sofrayı paylaşmamız anlamlı” diye konuştu.

“KATILIM İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Metin Atak ise “Katılım için çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl derneğimizin kuruluşunun 71’inci yılı olacak. Size büyük bir hediyem olacak” ifadelerini kullandı.