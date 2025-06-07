İzmir Efes Selçuk Belediyesi, Pamucak Sahili’ni yaz sezonuna hazırladı. Yaz sezonunda yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan Pamucak Sahili’nde sıcak ve soğuk içecek satışının yapıldığı aynı zamanda şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti olan Pamucak Sahil Büfe hizmete açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Efes Selçuk’un eşsiz gün batımı ve 11 kilometre uzunluğunda sahil şeridi ile doğal turizm alanlarından biri olan ve özellikle yaz aylarında vatandaşların tatil rotasında yer alan Pamucak’ta açılan büfe ziyaretçilerin konforunu artırıyor.

Yazın yoğun sıcaklarında deniz keyfi yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir konfor alanı sağlayan Pamucak Sahil Büfe’de, sıcak ve soğuk içecekler sunulurken şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti de veriliyor. Böylece sahile gelen ziyaretçiler yanlarında ekipman getirmeden günübirlik ya da uzun süreli deniz keyfini rahatlıkla yaşayabiliyor. Pamucak Sahil Büfe, hem uygun fiyatları hem de kaliteli hizmet anlayışıyla yaz sezonu boyunca hizmet vermeye devam edecek.

“PAMUCAK SAHİLİ’NDE HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK”

Vatandaşların taleplerini dikkate alarak Pamucak Sahili’nde konforlu zaman geçirmeleri için Pamucak Sahil Büfe’yi hayata geçirdiklerini aktaran Efes Selçuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ihlamur; “Pamucak, hem doğal güzelliğiyle hem de eşsiz sahili ile her yıl binlerce insanı ağırlıyor. Biz de Efes Selçuk Belediyesi olarak bu alanı hem korumak hem de daha yaşanabilir hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Bu yaz sezonunda da Pamucak’ta yerli ve yabancı misafirlerimiz için güvenli, temiz ve konforlu bir ortam sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın da taleplerini dikkate alarak alışveriş yapabilecekleri, şezlong ve şemsiye gibi gerekli ekipmanları kiralayarak konforlu bir gün geçirebilecekleri Pamucak Sahil Büfe’yi hizmete açtık. Tüm vatandaşlarımızı kaliteli zaman geçirmek için Pamucak Sahili’ne davet ediyoruz” dedi.