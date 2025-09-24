İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Zeka Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Halıcı Bilgi İşlem AŞ iş birliği ile düzenlenecek 32. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması için geri sayım başladı. Müziği çağdaş teknolojilerle buluşturacak ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 5 Kasım. Final ve ödül töreni ise 16 Aralık’ta olacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 32. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması’na ev sahipliği yapacak. Bu yıl 32’ncisi gerçekleştirilecek yarışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Zeka Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Halıcı Bilgi İşlem AŞ iş birliği ile organize edilecek.

Müziği çağdaş teknolojilerle buluşturacak yarışma, bestecileri en yeni araçlardan yararlanarak müziğin sınırlarını genişletmeye çağırıyor. Yarışmada dereceye gireceklere toplam para ödülü 100 bin TL olacak.

Son başvuru tarihi ise 5 Kasım olarak belirlendi. Final ve ödül töreni, 16 Aralık’ta muhteşem bir organizasyonla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak. Detaylı bilgi ve başvuru için beste.halici.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor.

TOPLAM 100 BİN TL ÖDÜL

32. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması’nda teknolojiyi, yaratıcılığın ve duyguların daha iyi ifade edilmesini sağlayan bir araç olarak kullanan bestecilerin özgür ve yenilikçi eserleri yer alacak. Yapay zekâ ve her türlü müzik teknolojisinin kullanabileceği, yaratıcılığı ve özgünlüğü yansıtan eserler, teknoloji ve sanat birlikteliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturacak. Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan yarışmada birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL, dördüncüye 8 bin TL, beşinciye 7 bin TL, altıncıdan onuncuya kadar dereceye giren eser sahiplerine 5’er bin TL olmak üzere toplam 100 bin TL ödül verilecek.

Yarışmanın jürisi ise Garo Mafyan başkanlığında Rahmi Aktepe, Yavuz Durak, Artun Ertürk, Özge Fışkın, Şeref Oğuz, Mehmet Okonşar, İzzet Öz, Hakan Özer, Borga Parlar ve Emrehan Halıcı’dan, teknik jüri ise Bülent Bıyıkoğlu, Dr. Ufuk Önen ve Dr. Murat Yücel’den oluşuyor.

FİNAL VE ÖDÜL TÖRENİ

Finale kalan 10 besteci, 16 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde eserlerini jüri ve seyirci önünde sunacak. Dereceye giren eserlere ödülleri aynı akşam verilecek. Final ve ödül töreni İzzet Öz tarafından sunulacak.