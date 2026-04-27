İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi K9 Birimi, Pako Sokak Hayvanları Kampüsü'nden sahiplendiği Belçika kurdu Momo'yu arama kurtarma köpeği olarak yetiştiriyor. Yaklaşık 6 ayda önemli ilerleme kaydeden Momo, enkaz altında insan hayatına ulaşmak için eğitim alıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü K9 Birimi, afetlere hazırlanırken yalnızca köpekleri eğitmekle kalmıyor, aynı zamanda umut dolu hikayeler de biriktiriyor.

Bu hikâyelerden biri de Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nden sahiplendirilerek arama kurtarma köpeği olmak üzere eğitilen 2 yaşındaki Belçika kurdu Momo'ya ait. Yaklaşık 6 ay önce Pako'dan sahiplenilen Momo, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Malinois, Labrador ve Border Collie ırklarından beş köpeğin bulunduğu birim, yeni üyesiyle daha da güçlendi. Eylül ayında AFAD tarafından yapılacak sınavlara girecek olan Momo, başarılı olması halinde sertifika alarak operasyonlara katılabilecek. Bu da onun, barınakta başlayan yaşamının, afetlerde insan hayatına dokunan bir yolculuğa dönüşmesi anlamına geliyor.

SESSİZ BEKLEYİŞTEN UMUT YOLCULUĞUNA

K9 biriminde köpek eğitmeni ve veteriner teknikeri olarak görev yapan Erman Demirtaş, 2016'dan bu yana arama kurtarma köpekleriyle çalışıyor. Demirtaş, Momo'nun hikayesinin sıradan bir sahiplenmenin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak, 'Onu aldığımızda zayıftı, 'zor olur' diyenler vardı. Ama biz onun içindeki potansiyeli gördük' dedi. 3 aydır aktif eğitim sürecinde olan Momo'nun, kısa sürede büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Demirtaş, 'Doğru bakım, sabır ve eğitimle bambaşka bir noktaya geldi. Artık enkaz altında insan kokusunu ayırt edebiliyor ve doğru tepki verebiliyor' diye konuştu.

Bir arama kurtarma köpeğinin tam anlamıyla göreve hazır hale gelmesinin ortalama 1,5 yıl sürdüğünü ifade eden Demirtaş, Momo'nun eğitime biraz geç başlamasına rağmen hızlı ilerlediğini söyleyerek, 'O hala bir öğrenci ama çok istekli. Biz ona inanıyoruz' dedi.

Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çeken Demirtaş, arama kurtarma köpeklerinin önemini şu sözlerle anlattı: 'Enkaz altında zamanla yarışıyoruz. K9 köpekleri, ulaşamadığımız noktalarda canlıya ulaşmamızı sağlıyor. Onlar bizim en önemli ekip arkadaşlarımız.' Demirtaş, barınaklardaki hayvanlara da dikkat çekerek, 'Keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda zeki ve kabiliyetli can var. Momo bunun en somut örneği. Ona bir şans verildi, o da bu şansı bizlerin de desteği ile hayat kurtaracak bir yola dönüştürdü' ifadelerini kullandı.