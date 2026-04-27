SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Metrobüsler, şehir içi ulaşımda hız ve konforu kalıcı hâle getirdi. Hizmet vermeye başladığı günden itibaren vatandaşların en çok kullandığı toplu taşıma aracı olan Metrobüsler ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Gece seferleri geldi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle Metrobüs sefer saatlerine gece seferi eklendi. Günde 192 sefer yapan metrobüsler artık son seferlerini Gar Meydanı'ndan 22.30'da Korucuk'tan ise 23.05'te yapacak.

Yeni düzenlemeyle vardiyalı çalışanlar, öğrenciler ve akşam saatlerinde şehir merkezinde vakit geçiren vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.

VATANDAŞLARIN TALEBİ DİKKATE ALINDI

Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızdan özellikle gece saatlerinde metrobüs seferlerinin artırılmasına yönelik yoğun bir talep vardı. Bizler de bu talepleri dikkate alarak metrobüs hatlarımıza gece seferlerini ekledik. İlk etapta iki sefer olarak başlattığımız bu uygulamayı, ihtiyaç ve kullanım durumuna göre kademeli olarak genişletmeyi planlıyoruz. Amacımız, şehir içi ulaşımda kesintisiz hizmet sunarak hem hız hem de konforu günün her saatine yaymaktır' ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediye daha önce belediye otobüslerinde şehir içi hattı olan 28-A ve 28-B hattına gece seferleri eklemiş ve 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetini başlatmıştı.