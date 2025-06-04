İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, grevler ve hizmet aksamaları nedeniyle CHP yönetimini beceriksizlikle, DİSK’i ise açgözlülükle suçladı.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - İzmir’de grev krizi derinleşiyor. MHP’li Bahadır Altınkeser, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li yönetimi ile DİSK arasında sıkışan kentin mağdur olduğunu belirterek, “İzmir, CHP’nin beceriksizliği ve DİSK’in kavgacı tutumu arasında eziliyor” dedi.

GREVLERİN GÖLGESİNDE İZMİR

MHP'li Altınkeser, grevlerin son bir yılda kenti çöp dağlarına ve hizmet aksamalarına mahkum ettiğini vurguladı.

Tunç Soyer’in seçim öncesi imzaladığı yüzde 67’lik zamla maaşların 90-100 bin TL’ye çıktığını, ancak DİSK’in aynı oranı tekrar talep ettiğini ve belediye bütçesinin bunu karşılayamadığını söyleyen Altınkeser, “Ulaşım, temizlik, altyapı durdu. İzmirli, CHP’nin başarısızlığı ve DİSK’in açgözlülüğü yüzünden mağdur” dedi.

CHP’li vekillerin ve il teşkilatının grev sürecinde Cemil Tugay’ı yalnız bıraktığını ifade eden Altınkeser, "Nerede CHP örgütü, milletvekilleri? Tugay’ı sendikanın önüne atıp çekildiler” dedi.

DİSK’in personel alımlarında baskı yaptığını iddia eden Altınkeser, “Yeni personellere ‘DİSK’e üye olacaksın’ deniyor. Sendika, belediyeye şantaj uyguluyor” diyerek CHP’yi bu duruma zemin hazırlamakla suçladı.

Buca’daki sera projesi ve Körfez’deki kanalizasyon iddialarına “sabotaj” denmesini de eleştiren MHP'li Altınkeser, “Her başarısızlık sabotajla açıklanamaz. Bunu ortaya çıkarmak belediyenin işi” dedi. Ayrıca, 4 yıldır açılamayan Latife Hanım Köşkü’nü örnek göstererek CHP’nin yönetim zafiyetine dikkat çeken Altınkeser, “İzmir, CHP’nin iç çekişmeleri ve DİSK’in şantajı arasında sıkıştı. Halk bıktı, sorumlular hesap versin” çağrısında bulundu.