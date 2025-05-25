İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen Konutları Projesi’nde evrak teslim ve kontrol süreci başladı. 31 Mayıs’ta tamamlanacak süreç sonrası Haziran’da sözleşmeler imzalanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Egeşehir AŞ’nin yürüttüğü Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nde evrak teslim ve kontrol aşaması başladı. 25 bin sosyal konut vaadinin ilk ayağı olan 3 bin 100 konutluk projede, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar Kemeraltı Havra Sokağı’ndaki Akın Pasajı’nda yetkililerle görüşüyor. Süreç, 31 Mayıs’ta tamamlanacak ve Haziran’da sözleşmeler imzalanacak.

Egeşehir AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Kayhan, Mart 2025’te başlayan başvuruların dijital ortamda alındığını ve puanlamanın otomatik sistemle yapıldığını belirtti. “Şeffaf bir süreç yürütüyoruz. İlk etap 400 konut için evrak kontrolleri başladı. Beyanlar evraklarla örtüşürse, Haziran’da sözleşme için davet edeceğiz. İzmir için önemli bir proje, yoğun talep var” dedi.

Projeye başvuran Yaşar Irmak, “Bütçemize uygun, güzel bir proje. Başkan Tugay’a teşekkür ederiz” derken, Leyla Irmak, “30 yıllık evliyim, başka türlü ev sahibi olamazdık. Mutluyum” dedi. Volkan Yıldız ise, “Taksitler asgari ücrete uygun, cazip fiyatlar. İyi ki Büyükşehir var” diye konuştu.

PROJE DETAYLARI

Menemen Koyundere’de 90 bin metrekarelik alanda inşa edilecek projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 tipte 3 bin 100 konut yer alacak. 15 bin TL’den başlayan taksitlerle, asgari ücrete endeksli ödeme kolaylığı sunulan projede, sosyal alanlar, parklar, spor tesisleri, kreş ve sağlık birimleri gibi donatılar bulunacak. Temelin 2025’te atılması, 2027’de teslim edilmesi planlanıyor.

Proje, 60 bini aşkın başvuruyla büyük ilgi gördü.