İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Azmiyle Hırsıyla Başarısıyla Kadın Her Yerde” mottosu ile kentin dört bir yanında düzenlenen Dünya Kadınlar Günü kutlamaları oldukça coşkulu geçti. Kadınlar, buz pistinde özel seans, bisiklet sürüşü, koşu ve voleybol turnuvasının yanı sıra farklı etkinliklerle dopdolu ve eğlenceli bir hafta geçirdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın sağlıklı yaşamı ve sporu kentin tüm noktalarına fırsat eşitliği düzleminde yayma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı etkinlik programıyla Dünya Kadınlar Günü, hafta boyunca İzmir'in farklı bölgelerinde kutlandı. Kadınlar, pek çok güzel hatıra biriktirdi.

Kutlamalar, Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'nda, kadınlara özel ücretsiz özel seanslarla başladı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde buzda kaymayı deneyimleyen kadınlar, ışık ve ses gösterileriyle keyifli bir gün geçirdi.

ÇANTA BOYAMA ATÖLYESİ

Sosyal sorumluluk bilinciyle Genç İzmir platformu üyesi üniversite öğrencisi gençler tarafından uygulanan "Mahallede Dayanışma Var" projesine dâhil aileler için 6 Mart Perşembe günü, Âşık Veysel Gençlik Merkezi'nde el sanatları atölyesi düzenlendi. Genç kadınların emeğiyle ortaya çıkan ürünler, 8 Mart'ta ailelere armağan edildi. Ayrıca, İzmir Engelsiz Sanat Derneği yürütücülüğünde, farkındalık kazanımı eşliğinde sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Elim Sende Projesi'nin paydaşlarından İnşaat Mühendisleri Odası tarafından "Beyaz Baretli Kadınlara Çanta Boyama Atölyesi" düzenlendi.

TESİSLERDE KUTLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Herkes İçin Spor" programı kapsamında kentin farklı bölgelerindeki tesislerde düzenlenen spor faaliyetlerine katılan kadınlar ile bir araya gelinerek Dünya Kadınlar günü kutlandı.

ÖZDERE'DE VOLEYBOL TURNUVASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde, tamamını kadın sporcuların oluşturduğu takımlar ile Amatör Voleybol Turnuvası düzenlendi. Teos Kartalları Spor Kulübü'nün iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyona 4 takımdan 46 sporcu katıldı. Turnuva boyunca kadınların dayanışması ve dostluk temelli rekabeti öne çıktı.

DAYANIŞMA İÇİN BİSİKLET SÜRÜŞÜ VE KOŞU

Bike For Nature bisiklet grubunun iş birliğiyle tüm bisikletlilerin katılabildiği bisiklet sürüşü, 8 Mart günü, Karantina Meydanı'ndan başladı. Onlarca bisikletli, kentin güzel manzarası eşliğinde Kültürpark'a kadar pedal çevirdi ve Lozan kapısında koşu için bekleyen sporcular ile buluştu. Ardından "Kadın Her Yerde Dayanışma Koşusu" başladı. Bisikletliler, 3,5 kilometrelik parkur boyunca koşuculara eşlik etti. Koşunun sonunda katılımcılar, DJ performansı ile eğlendi, zumba etkinliği ile dans etti, spor deneyim alanlarında yarışarak, hediye çarkından ücretsiz buz pisti bileti, tişört, cilt bakım ve kozmetik ürünlerinin dâhil olduğu pek çok armağan kazandı.